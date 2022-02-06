بوليانسكي: أين رد واشنطن على القصف الأوكراني لأحياء في دونباس

موسكو-سانا

دعا نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي نظيرته الأمريكية إلى لفت الانتباه إلى عمليات القصف التي تتعرض لها مدينة دونيتسك من قبل القوات الأوكرانية.

وقال بوليانسكي على حسابه على موقع تويتر اليوم: “بينما يواصل الغرب ضجته حول الخطط الروسية المزعومة لمهاجمة أوكرانيا يواصل الجيش الأوكراني علانية قصفه الروتيني للمناطق السكنية وقتل وتشويه المدنيين في خرق وقح لاتفاقيات مينسك.. أين رد المندوبة الدائمة الأمريكية لدى الولايات المتحدة”.

وأرفق بوليانسكي تغريدته بصورة تظهر أعمدة دخان تتصاعد من أطراف مدينة دونيتسك بعد تعرضها لقصف باستخدام قذائف هاون من قبل القوات الأوكرانية.

وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في دول حلف شمال الأطلسي حملات إعلامية تزعم في سياقها حشد روسيا لقواتها على حدود أوكرانيا وهو أمر تنفيه بشدة موسكو وتشدد على ضرورة وقف الهيستيريا الغربية ونشر المعلومات الباطلة والمزاعم بهذا الصدد.