3 قتلى و6 جرحى في حادثي إطلاق نار بولايتين أمريكيتين

واشنطن-سانا

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون بجروح في حادثي إطلاق نار منفصلين في ولايتي فرجينيا وويسكونسن الأميركيتين.

ونقلت وكالة اسوشييتد برس عن شرطة فيرجينيا قولها إن مسلحا أطلق النار في مقهى بالولاية ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح.

وفي حادث منفصل قتل شخصان وأصيب اثنان آخران بجروح في حادثة إطلاق نار في مجمع سكني في ضاحية ميلووكي براون دير في ولاية ويسكونسن الأمريكية.

وتشهد الولايات المتحدة حوادث إطلاق نار متكررة لأسباب مختلفة يعزوها المراقبون إلى جنوح المجتمع الأمريكي نحو ثقافة العنف وسهولة امتلاك السلاح الفردي.

وقام في وقت سابق اليوم مسلح بقتل أربعة من أفراد عائلته بينهم طفل قبل أن يطلق النار على نفسه في ولاية تكساس الأمريكية بعد يومين من إعلان الشرطة في ولاية كاليفورنيا عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بحادث إطلاق نار.