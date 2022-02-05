ماكرون يدعو لمواصلة جهود خفض التوتر في أوروبا عبر الحوار

باريس-سانا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة مواصلة الجهود لخفض التوتر في أوروبا عبر الحوار.

وذكر قصر الإليزيه أن ماكرون أشار خلال اتصال هاتفي اليوم مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ إلى أهمية التقيد بالمبادئ الأساسية للأمن الأوروبي وسيادة الدول.

من جهته رأى ستولتنبيرغ أن وحدة حلف الناتو في هذه “اللحظة الحرجة” لها أهمية حيوية.

كما أعلن ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال اتصال هاتفي إعطاء باريس ولندن الأولوية للبحث عن حل دبلوماسي للأزمة الراهنة حول أوكرانيا.

وجاء في بيان لديوان رئاسة الحكومة البريطانية أن “جونسون وماكرون اتفقا على أن البحث عن حل دبلوماسي في الظروف الراهنة يجب أن يبقى في صدارة الأولويات”.

وكان غابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أعلن سابقا أن الرئيس ماكرون سيزور موسكو في الـ 7 من شباط ثم كييف في الـ 8 من شباط ضمن جهود باريس الرامية إلى وقف التصعيد حول أوكرانيا.

وناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي هذا الموضوع أثناء ثلاث مكالمات هاتفية في الـ 28 والـ 31 من كانون الثاني والـ 3 من شباط.

وتؤكد روسيا أن المزاعم الغربية بحشد قواتها للتدخل في أوكرانيا هدفها تجاهل مطالب موسكو بتقديم ضمانات ملزمة قانونا لمنع توسع حلف الناتو إضافة إلى تشجيع سلطات كييف على تقويض اتفاقيات مينسك الهادفة إلى تسوية النزاع في منطقة دونباس.