بطولة الجمهورية في المصارعة لفئة الناشئين

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
إقبال شديد على الإصدارات السورية في معرض القاهرة الدولي للكتاب
2022-02-05
موسكو: مجموعة من سفن الإنزال الروسية وصلت مرفأ طرطوس
2022-02-04
معرض إشراقات 2022 في دبي نافذة للفن التشكيلي السوري
2022-02-03
موسكو: الطريق الوحيد لضمان الأمن في سورية هو استعادة الدولة سيطرتها على كامل أراضيها
2022-02-03
السفير خضور: سورية بذلت جهوداً كبيرة للتصدي لمحاولات الاتجار بالمخدرات ومهربيها ومصنعيها
2022-02-03
مباحثات سورية عراقية في مجال المياه وتحديات الواقع المائي
2022-02-03
الرئيس بوتين يقلد وسام الصداقة لطبيب سوري
2022-02-02
محليات
حادث سير على طريق تحويلة حمص دمشق والأضرار مادية
2022-02-05
الجو غائم جزئياً غداً وفرصة لهطل أمطار على بعض المناطق
2022-02-05
اجتماع برئاسة المهندس عرنوس.. قرارات جديدة تخص إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه
2022-02-05
تنين بحري يلحق الضرر بـ 35 بيتاً بلاستيكياً بريف طرطوس
2022-02-05
إصابة 40 شخصاً جراء حادث على طريق معرة صيدنايا-معرونة
2022-02-05
توقف الاتصالات عن بعض المشتركين في الذيابية بريف دمشق
2022-02-05
إصابة شخص جراء حادث سير على طريق حمص دمشق
2022-02-05
رياضة
غيابات مؤثرة في تشكيلة ريال مدريد أمام غرناطة
2022-02-05
منافسات قوية في بطولة الجمهورية للمصارعة لفئة الناشئين
2022-02-05
الصين تحرز أول ذهبية للتزلج في أولمبياد بكين
2022-02-05
الإصابة تغيب راموس عن مواجهة ليل
2022-02-05
ديمبلي يعود إلى تشكيلة برشلونة
2022-02-05
زفيريف إلى نصف نهائي بطولة مونبلييه للتنس
2022-02-05
الشقيقتان ليلى وسما كنعان تتألقان في تجارب انتقاء منتخب الجودو
2022-02-05
اقتصاد
ارتفاع مؤشر الاستثمارات الخارجية الإيرانية بنسبة 90 بالمئة
2022-02-05
200 ألف وظيفة خسارة الاقتصاد الكندي جراء المتحور أوميكرون
2022-02-05
الكشف عن إجمالي الخسائر في قطاع النفط منذ بداية الحرب على سورية
2022-02-05
حمص وحماة الأكثر تمويلاً لمشاريع الطاقات المتجددة بأكثر من 3 مليارات ونصف المليار ليرة
2022-02-05
غرام الذهب يرتفع ثلاثة آلاف ليرة في السوق المحلية
2022-02-05
ارتفاع صادرات الصين من المنتجات الميكانيكية والكهربائية
2022-02-05
النفط يسجل أعلى مستوياته في 7 سنوات
2022-02-05
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استمرار عملية التسوية في مدينة الكسوة ومحيطها
استئناف الامتحانات الفصلية في كليات ومعاهد فرع جامعة الفرات في الحسكة
بطولة الجمهورية في المصارعة لفئة الناشئين
2022-02-05
تصوير: سامر خزمة
بطولة الجمهورية لناشئين
2022-02-05
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