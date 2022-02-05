الجو غائم جزئياً غداً وفرصة لهطل أمطار على بعض المناطق

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً مع بقاء الفرصة لهطل أمطار متفرقة وخاصة على المناطق الساحلية والوسطى والجنوبية الغربية وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً في الساعة نهاراً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…