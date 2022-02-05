حادث سير على طريق تحويلة حمص دمشق والأضرار مادية

حمص- سانا

تدهورت سيارة بيك أب على طريق تحويلة حمص دمشق بالقرب من مصفاة حمص جراء انزلاقها بسبب تسرب مادة المازوت من خزان وقود شاحنة قاطرة ومقطورة أدى إلى عرقلة السير في الموقع.

وذكر العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني بحمص في تصريح لمراسل سانا أن غرفة عمليات الفرع تلقت بلاغاً حول وقوع حادث على الطريق الدولي حمص دمشق بالقرب من مصفاة حمص أدى إلى تدهور سيارة خارج الطريق بسبب وجود مادة المازوت على الطريق متسربة من خزان وقود شاحنة وعلى الفور تحرك عناصر الفرع إلى المكان وعملوا بالتعاون مع شرطة المرور وفوج إطفاء حمص على سحب السيارة المتدهورة وإزالة أثار المازوت على الطريق وتأمينه وإعادة فتحه أمام حركة المرور مشيراً إلى اقتصار الأضرار على الماديات.

وكان أصيب في وقت سابق من اليوم شخص جراء حادث سير على طريق حمص دمشق.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency