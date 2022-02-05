بولندا تسجل أكثر من 45 ألف إصابة جديدة بكورونا وإندونيسيا 33729

عواصم-سانا

سجلت بولندا 45749 إصابة و272 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقاً لأحدث إحصائيات موقع (وورلد ميتر) العالمي فإن إجمالي الإصابات في بولندا بلغ خمسة ملايين و129080 إصابة في حين بلغ إجمالي الوفيات 106578 حالة.

وسجلت إندونيسيا 33729 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات أربعة ملايين و480423 إصابة كما ارتفع عدد الوفيات ليصل إلى 144497 بعد تسجيل 44 وفاة جديدة.

وفي تايلاند تم تسجيل 10490 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات في البلاد الى مليونين و486122 إصابة بينما بلغ العدد الكلي للوفيات 22274 بعد تسجيل 21 حالة وفاة جديدة.

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