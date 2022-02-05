إصابات كورونا اليومية تتخطى الـ30 ألفاً في كوريا الجنوبية

سيئول- سانا

تخطت الحصيلة اليومية للإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية الـ30 ألف إصابة لأول مرة وسط الانتشار السريع لسلالة أوميكرون.

ونقلت وكالة (يونهاب) عن الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قولها في بيان “إنه تم تسجيل 36362 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 971018 إصابة في حين بلغ العدد الكلى للوفيات 6858 حالة بعد تسجيل 22 وفاة جديدة”.

وقررت الحكومة أمس تمديد قواعد التباعد الاجتماعي الحالية لمدة أسبوعين إضافيين حيث تكافح البلاد لاحتواء سلالة أوميكرون المتحورة.

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