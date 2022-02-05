ديمبلي يعود إلى تشكيلة برشلونة

مدريد-سانا

أعلن نادي برشلونة الإسباني عودة المهاجم عثمان ديمبلي إلى تشكيلة الفريق قبل مواجهة أتلتيكو مدريد ضمن الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد المقبل.

وقال تشابي هرنانديز مدرب نادي برشلونة وفق ما نقلت رويترز اليوم إنه أعاد ديمبلي إلى تشكيلة الفريق بعد أن فشل النادي في بيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وخرج ديمبلي من تشكيلة برشلونة بعدما أبلغه النادي بضرورة الرحيل خلال كانون الثاني الماضي لكن اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً لم يتوصل لاتفاق بالانتقال إلى أي فريق وسيستمر مع برشلونة حتى نهاية الموسم الجاري ليصل بذلك إلى نهاية عقده ويصبح بوسعه الرحيل مجاناً.

ويحتل برشلونة المركز الخامس في الدوري برصيد 35 نقطة من 21 مباراة وبفرق نقطة واحدة عن أتلتيكو حامل اللقب ورابع الترتيب.