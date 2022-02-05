تعيين قائد جديد لقوات اليونيفيل في لبنان

نيويورك-سانا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين قائد جديد لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”.

وحسب القرار الذي نشر على موقع الأمم المتحدة قرر غوتيريش تعيين اللواء الإسباني أرولدو لازارو ساينز رئيساً للبعثة الأممية وقائداً لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان خلفاً للواء الإيطالي ستيفانو ديل كول الذي أنهى خدمته.

ويشغل اللواء لازارو ساينز حالياً منصب مستشار وزارة الدفاع الإسبانية لشؤون الدفاع والأمن الشاملة فيما سبق وعمل في عمليات حفظ السلام في البوسنة والهرسك تحت قيادة قوة الحماية التابعة للأمم المتحدة.

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