نيجيريا.. وفاة العشرات بسبب انتشار (حمى لاسا)  

ابوجا-سانا

لقي 40 شخصاً على الأقل مصرعهم جراء عودة انتشار وباء “حمى لاسا” في العديد من الولايات النيجيرية خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وأعلن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض في بيان له نقلته وسائل إعلام محلية أن 4 من عناصر الصحة أصيبوا أيضاً الشهر الماضي جراء عودة انتشار “حمى لاسا” في نيجيريا مشيراً إلى أن كوادر المركز تقوم بنشر معدات وأدوية طبية في العديد من الولايات والمراكز الطبية لمواجهة هذا الوباء.

و”حمى لاسا” وباء انتشر وضرب العديد من الدول في غرب افريقيا ولا سيما نيجيريا ويحدث على مدار العام لكنه يسجل الكثير من الضحايا خلال موسم الجفاف.

وحسب منظمة الصحة العالمية فإن حمى لاسا هي مرض نزفي فيروسي حاد يدوم فترة تتراوح بين يومين و21 يوماً وينتقل الفيروس إلى الإنسان عن طريق ملامسة الأغذية أو الأدوات المنزلية الملوثة.

ووفقاً لإحصاءات حكومية خلفت الحمى أكثر من 300 وفاة خلال عام 2020 في نيجيريا.