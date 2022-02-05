في دوري السيدات لكرة القدم.. فوز الوحدة على محافظة حمص والعربي على عمال السويداء

دمشق-السويداء-سانا

فاز فريق الوحدة على فريق محافظة حمص بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الأولى من إياب دوري السيدات لكرة القدم التي أقيمت اليوم على ملعب البوتشي في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق.

وسجل هدفي اللقاء كل من رونا وريتا عيزوق.

وفي مباراة ثانية فاز فريق العربي على عمال السويداء بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على أرض الملعب الصناعي بمدينة المزرعة الرياضية بالسويداء.

وسجل للفريق الفائز يارا زهر الدين بالدقيقة الـ 40 وضحى الملحم بالدقيقة الـ 70.

وكانت الجولة الأولى من إياب دوري السيدات انطلقت أمس بفوز فيروزة على جرمانا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وتتنافس في دوري كرة القدم للسيدات فرق العربي وعمال السويداء ومحافظة حمص وجرمانا والوحدة وفيروزة والخابور وعامودا.