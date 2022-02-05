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إنهاء أعمال المرحلة الثانية من إعادة تأهيل مجمع درعا البلد الطبي

2022-02-05

درعا-سانا

أنهى فرع الهلال الأحمر في درعا تنفيذ المرحلة الثانية من إعادة تأهيل مجمع درعا البلد الطبي.

وذكر رئيس فرع الهلال الدكتور أحمد المسالمة في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الأعمال استمرت لنحو شهرين لإعادة تأهيل المجمع الذي يستفيد من خدماته نحو 40 ألف مواطن مبيناً أن الأعمال شملت إعادة تأهيل الطابق الأرضي ومعظم الطابق الأول بالتعاون والتنسيق مع منظمة الإسعاف الأولي

الدولية.

وأوضح المسالمة أن المجمع مستمر بتقديم خدماته الصحية للمواطنين ويعتبر الوحيد في المنطقة حيث يغطي احتياجات المرضى القاطنين في درعا البلد وطريق السد والمخيمات.

يشار إلى أن المرحلة الأولى تضمنت إعادة تأهيل قبو المجمع بالتعاون مع مديرية صحة درعا وبدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

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