بلومبيرغ تحذف خبراً يزعم غزو روسيا لأوكرانيا.. وبيسكوف يؤكد كذب وهيستيريا التصريحات الغربية

موسكو-سانا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم أن التصريحات العدوانية التي تصدرها الولايات المتحدة والغرب يمكن أن تؤدي إلى عواقب لا يمكن إصلاحها.

وقال بيسكوف لوكالة سبوتنيك تعليقاً على الخبر الذي نشرته وكالة بلومبيرغ الأمريكية حول بداية غزو روسي لأوكرانيا وتراجعها عنه وحذفه فيما بعد موقعها وصفحتها الرسمية ” بالطبع مع منشور جاد من قبل وسيلة إعلامية مثل بلومبيرغ سيصبح بإمكاننا على الأرجح أن نقول جملة أخبار بلومبيرغ بدلاً من أخبار مزيفة لأنه سيكون لكلامنا هذا أساس” في إشارة منه إلى خبر بلومبيرغ الكاذب.

وكانت بلومبيرغ حذفت خبراً بعنوان “روسيا تغزو أوكرانيا بعد أن نشرته على موقعها وصفحتها الرسمية وتداولته وسائل إعلامية بما فيها صحيفة نيويورك بوست مبررة تراجعها هذا بوقوع خطأ غير مقصود.

ولتبرير نشرها للخبر الذي حمل عنواناً يستند إلى الهيستيريا الغربية والفبركات بشان هجوم روسي مزعوم لاوكرانيا قالت الوكالة في بيان “نحن نعد عناوين للعديد من السيناريوهات وتم نشر العنوان” روسيا تغزو أوكرانيا “عن غير قصد على موقعنا الالكتروني وناسف بشدة للخطأ الذي تمت إزالته ونحقق في سببه”.

ويأتي العنوان الاستفزازي في إطار الحملات الإعلامية الغربية التي تروج اتهامات بإعداد روسيا لهجوم وشيك على أوكرانيا وهي اتهامات رفضتها موسكو مراراً مؤكدة أن هذه التصريحات تستخدم كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية لحلف شمال الأطلسي ناتو بالقرب من الحدود الروسية.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا دعت أمس إلى ضرورة وقف الهيستيريا الغربية ونشر المعلومات الباطلة والمزاعم حول نية روسيا بالهجوم على أوكرانيا.

كما كشفت إدارة الدفاع في جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد عن قيام وسائل إعلامية من ثلاث دول بينها الولايات المتحدة بإعداد تقارير مصورة مفبركة حول عدوان روسي مزعوم ضد أوكرانيا.

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