روسيا تنقل طائرات (سو25) إلى بيلاروس لإجراء تدريبات

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم نقل طائرات هجومية من طراز “سو25إس إم” إلى بيلاروس للمشاركة في التحقق من قوات رد الفعل التابعة لدولة الاتحاد.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية بالوزارة وأوردته وكالة سبوتنيك “أن أطقم طائرات سو 25إس إم التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية انتقلت إلى المطارات في جمهورية بيلاروس وبعد ذلك يقوم الطيارون الروس بدراسة المسارات القادمة والعمل على التفاعل مع مجموعة القيادة ثم المضي قدما في أداء المهام للغرض المقصود منها”.

وسيتم اختبار قوات رد الفعل لدولة الاتحاد على مرحلتين حيث من المقرر أن تستمر الأولى حتى الـ 9 من شباط الجاري وخلال هذا الوقت من المخطط إعادة الانتشار وإنشاء مجموعات من القوات على أراضي بيلاروس وتنظيم حماية المرافق الحكومية والعسكرية وكذلك الحدود الجوية لدولة الاتحاد والتحقق من استعداد قوات الدفاع الجوي في الخدمة لأداء مهام التغطية.

وفي المرحلة الثانية خلال الفترة من الـ 10 إلى الـ 20 من الشهر الجاري تقام التدريبات المشتركة “قرار الحلفاء 2022” حيث تعمل القوات العسكرية الروسية والبيلاروسية على القيام بمهام قمع العدوان الخارجي ومكافحة الإرهاب ولا سيما قطع قنوات إيصال الأسلحة والذخائر وتدمير التشكيلات المسلحة غير الشرعية وجماعات التخريب والاستطلاع.

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