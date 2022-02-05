النفط يسجل أعلى مستوياته في 7 سنوات

نيويورك-سانا

قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات مواصلة صعودها للأسبوع السابع مع استمرار المخاوف من تعطل الإمدادات.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لمزيج برنت ارتفعت 16ر2 دولار أو 4ر2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 27ر93 دولاراً للبرميل بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوى منذ تشرين الأول 2014 عند 7ر93 دولاراً للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 04ر2 دولار أو 3ر2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 31ر92 دولاراً للبرميل بعد تداوله على ارتفاع حتى 17ر93 دولاراً وهو أعلى سعر منذ أيلول 2014.

وأنهى خام برنت الأسبوع مرتفعا 6ر3 بالمئة بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط زيادة 3ر6 بالمئة في أكبر زيادة لهما منذ تشرين الأول.