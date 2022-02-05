واشنطن تعيد إعفاءات من العقوبات متعلقة بأنشطة البرنامج النووي الإيراني

واشنطن-سانا

أعلن مسؤول أمريكي اليوم أن الولايات المتحدة أعادت إعفاءات من العقوبات متعلقة بأنشطة البرنامج النووي الإيراني بعد أن ألغتها أثناء حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المسؤول الأمريكي قوله: “قررنا إعادة العمل بإعفاء من العقوبات” معتبراً أن هذا القرار يتيح “تسهيل المناقشات الفنية التي تعد ضرورية في الأسابيع الأخيرة من محادثات فيينا” في إشارة إلى المفاوضات التي تستأنف في الأيام المقبلة في العاصمة النمساوية بين طهران ومجموعة أربعة زائد واحد.

وكان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمود عباس زادة مشكيني أعلن في وقت سابق أن “الطرف الآخر في المفاوضات النووية وافق حتى الآن على إلغاء بعض العقوبات المفروضة على إيران”.

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