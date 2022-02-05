رصد متحور خطير من فيروس نقص المناعة البشرية

لندن-سانا

اكتشف علماء بريطانيون متحوراً جديداً أكثر شراسة لفيروس نقص المناعة المكتسبة “الإيدز” لم يتم التعرف عليه سابقاً.

وأشار العلماء خلال الدراسة التي أجرتها جامعة أكسفورد البريطانية إنهم رصدوا السلالة الجديدة في هولندا حيث انتشرت هناك بهدوء وعلى مدار سنوات دون أن يكتشفها أحد وأطلقوا عليها اسم “في بي”.

وأوضح عالم الأوبئة بجامعة أكسفورد كريستوف فريزر كبير معدي الدراسة أن المتحور الجديد يدمر جهاز المناعة ويضعف قدرة الشخص على محاربة عدوى الأمراض الأخرى بشكل يفوق المتحورات السابقة من الإيدز.

وأكدت الدراسة أن المصابين بهذه السلالة أكثر عرضة مقارنة بغيرهم لنقل الفيروس إلى الآخرين.