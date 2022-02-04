دورات تعليمية مجانية للمتسربين والمنقطعين عن الدراسة في ثقافي الصنمين بريف درعا

درعا-سانا

أعلن المركز الثقافي العربي في مدينة الصنمين بريف درعا عن استئناف دوراته التعليمية المجانية للطلاب المتسربين والمنقطعين عن الدراسة لكل الصفوف والطلاب الأحرار للشهادتين الاعدادية والثانوية.

مدير المركز الثقافي بالصنمين محمد خير أبو حوية ذكر بتصريح لمراسل سانا اليوم أن الدورات التي ستبدأ اعتباراً من يوم غد السبت سيتم اطلاقها بالتعاون مع منظمة اليونيسيف “مركز التعلم المتكامل” بهدف تعويض الفاقد التعليمي للمنقطعين واستيعاب طلاب جدد من المتسربين لافتاً إلى أن القائمين على الدورات من الكوادر المتميزة القادرة على النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب.

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