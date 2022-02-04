استقالة خمسة من مساعدي جونسون وسط دعوات لرحيله

لندن-سانا

أعلن عدد من المساعدين البارزين لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالاتهم على خلفية إقامته حفلات ترفيهية خلال فترة فرض إغلاق شامل وقيود لمواجهة فيروس كورونا.

وذكر موقع حزب المحافظين البريطاني الحاكم أن يلينا ناروزانسكي مستشارة الشؤون السياسية في مكتب رئيس الوزراء باتت خامس مساعد يترك منصبه خلال الساعات الـ 24 الماضية على خلفية الفضيحة مع دعوات متعددة لرحيله.

وقبل ناروزانسكي استقال من فريق جونسون على التوالي كل من مسؤولة السياسات منيرة ميرزا ورئيس الاتصالات جاك دويل وكبير الموظفين دان روزينفيلد والموظف الكبير مارتن رينولدز.

ولفتت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إلى أن ثلاثة من هؤلاء المساعدين البارزين سبق أن حضروا الحفلات المذكورة وتمت استقالاتهم بشكل منسق غير أن رحيل ميرزا التي كانت حليفة مقربة من جونسون على مدة 14 عاماً كانت مفاجئة وجاءت احتجاجاً على ادعاء كاذب لجونسون ضد رئيس حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر.

وتأتي هذه الاستقالات في وقت دعا فيه 12 نائباً برلمانياً من حزب المحافظين جونسون علناً إلى الرحيل وأكد سبعة منهم أنهم بعثوا رسائل رسمية تنص على سحب ثقتهم عن زعيم حزبهم.

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