SCS-NET
الشريط الأخباري

بري: التمسك بالمقاومة في مواجهة أطماع العدو الإسرائيلي

2022-02-04

بيروت-سانا

جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري التأكيد على ضرورة التمسك بالمقاومة في مواجهة العدو الإسرائيلي وأطماعه.

وقال بري في بيان له اليوم بمناسبة الذكرى 38 لانتفاضة السادس من شباط التي أسقطت اتفاق 17 أيار مع العدو الإسرائيلي وذكرى الاستشهادي المقاوم حسن قصير أن “لبنان عربي الهوية والانتماء، و6 شباط ليس مجرد ذكرى أو يوم من تاريخ بل هو التاريخ والحاضر ووضوح الرؤى والرؤيا نحو المستقبل”.

ونوه بري بتضحيات الشهداء الذين شكلوا القدوة في طريق حفظ لبنان وطناً منيعاً لجميع أبنائه.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة فوق المناطق اللبنانية

بيروت-سانا جدد العدو الإسرائيلي إطلاق القنابل المضيئة قرب الحدود اللبنانية الجنوبية. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved