بري: التمسك بالمقاومة في مواجهة أطماع العدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري التأكيد على ضرورة التمسك بالمقاومة في مواجهة العدو الإسرائيلي وأطماعه.

وقال بري في بيان له اليوم بمناسبة الذكرى 38 لانتفاضة السادس من شباط التي أسقطت اتفاق 17 أيار مع العدو الإسرائيلي وذكرى الاستشهادي المقاوم حسن قصير أن “لبنان عربي الهوية والانتماء، و6 شباط ليس مجرد ذكرى أو يوم من تاريخ بل هو التاريخ والحاضر ووضوح الرؤى والرؤيا نحو المستقبل”.

ونوه بري بتضحيات الشهداء الذين شكلوا القدوة في طريق حفظ لبنان وطناً منيعاً لجميع أبنائه.

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