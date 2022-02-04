الوزير سالم خلال زيارته المعرض التصديري التخصصي للألبسة والنسيج: الوزارة تضع كل إمكاناتها بخدمة المنتجين

دمشق-سانا

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم خلال زيارته معرض “صنع في سورية” التصديري التخصصي للألبسة والنسيج ومستلزمات الإنتاج ربيع وصيف 2022 أن الوزارة تضع كل إمكاناتها بخدمة المنتجين وتقدم كل التسهيلات بالتنسيق مع اتحاد غرف الصناعة والتجارة.

ونوه الوزير بأهمية المنتجات المتنوعة بالمعرض وخاصة أن بعضها يعود لمعامل تعرضت للتدمير لكنها عادت وبقوة لتمثل إرادة صلبة وقوية لشعب مؤمن بوطنه وتؤكد أن الصناعة الوطنية هي هوية وثقافة وبنفس الوقت سلاح لكسر الحصار وتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

الوزير سالم التقى عدداً من المشاركين واستمع إلى مطالبهم والمعوقات التي تعترض عمليات الإنتاج والتسويق والبيع والتصدير لافتاً إلى أن الوزارة حققت نتائج ملموسة في عملها الذي يصب بمصلحة المنتج والمستهلك بدءاً من عمليات التسعير التي أصبحت بناء على التكاليف الحقيقية إلى التسهيلات في منح العلامات التجارية والسجل التجاري وحماية الملكية الصناعية والتجارية.

وأشار الوزير سالم إلى العدد الكبير من الزوار العراقيين الذين قدموا لعقد الصفقات وشراء المنتج السوري بما يعود بالفائدة على دعم الاقتصاد الوطني واستمرار دوران عجلة الإنتاج في المجالات المختلفة.

رئيس اتحاد غرف الصناعة المهندس فارس الشهابي لفت إلى أن المعرض فرصة للقاء المنتجين مع الزوار القادمين من خارج سورية للاطلاع على جديد المنتج السوري إضافة إلى التواصل المباشر بين المشاركين والجهات الحكومية المعنية للتعرف على الجهود الكبيرة المبذولة للوصول إلى النتائج المرجوة والاستماع إلى الصعوبات التي يعانون منها للمساعدة في تذليلها وإيجاد الحلول المناسبة.

ويمتد المعرض الذي افتتح أمس وينظمه اتحاد غرف الصناعة السورية ورابطة المصدرين السوريين للألبسة والنسيج بمدينة المعارض في دمشق على مساحة 20 ألف متر مربع ويعرض ضمن 6 صالات ألبسة رجالية ونسائية وألبسة أطفال إضافة إلى مستلزمات الإنتاج حيث تشارك فيه 430 شركة ويستمر حتى السادس من الشهر الجاري.

علي عجيب