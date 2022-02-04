روسيا تعرب عن خيبة أملها من رد فعل الغرب على مطالبها حول ملف الضمانات الأمنية

موسكو-سانا

أعربت موسكو مجدداً اليوم عن خيبة أملها من رد فعل الغرب على مطالبها الأساسية في إطار ملف الضمانات الأمنية.

ونقلت وكالة تاس عن مصدر دبلوماسي بوزارة الخارجية الروسية قوله اليوم إن موسكو تشعر بـ “خيبة أمل” من رد فعل الغرب على مطالبها الأساسية في مجال الأمن لأنه لا يوجد أي تحرك في اتجاه روسيا لافتاً إلى أن الاتصالات ستستمر في الوقت القريب ولكن لا توجد حالياً اتفاقات دقيقة حول المواعيد والمستوى للمحادثات المرتقبة.

وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أنه لا يمكن اعتبار الغرب أنه قام بخطوة حقيقية تجاه موسكو إلا أن إعرابه عن الاهتمام بمواصلة الحوار يشكل أمراً إيجابياً بحد ذاته.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وصف في مطلع الشهر الجاري الرد الأمريكي على أبرز مقترحات موسكو حول الضمانات الأمنية بـ “السلبي”.

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