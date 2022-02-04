كندا تتوعد بإجراءات صارمة ضد محتجين

أوتاوا-سانا

توعدت الشرطة الكندية باتخاذ إجراءات صارمة وأشد قسوة ضد المحتجين على إلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن الشرطة قولها اليوم أنها ستنشر المزيد من رجال الشرطة لاستعادة الأمن ومحاسبة المخالفين وحماية الأحياء بعد أعمال المحتجين الذين أقدموا على تحطيم النوافذ وتهديد الصحفيين وازعاج قاطني المنطقة مطالبة سائقي الشاحنات بإزالة مركباتهم من الشوارع.

وكان مئات المتظاهرين احتشدوا وسط العاصمة الكندية أوتاوا الأسبوع الماضي احتجاجاً على إلزامية التطعيم وتشديد القيود للحد من انتشار فيروس كورونا بينما طالب البعض بعزل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من السلطة.

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