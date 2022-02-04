اختتام بطولة الجمهورية للبراعم بكرة الطاولة

طرطوس-سانا

اختتمت منافسات بطولة الجمهورية للبراعم لكرة الطاولة التي أقيمت اليوم في الصالة الرياضية بطرطوس بمشاركة 44 لاعباً و32 لاعبة مثلوا 11 محافظة.

وفي فئة الإناث حلت أولاً حلا حمامة (حماة) تلتها سيلين ضعون (حماة) وليلى السيد (حماة) وتقى أبو حسنة (دمشق) وريماس عبد الحميد (دمشق) ومايا عمران (اللاذقية) وبانة عرنوق (طرطوس) وجينا ملحم (السويداء).

وجاء أولاً في فئة الذكور مصطفى كردية (حماة) وعمر سلوم (حماة) وضياء سيجري (حماة) ويونس عرواني (حماة) وعلي وشق (حلب) وعبد العزيز موصلي (حماة) وهوفيك ميساكيان (حلب) وجود شيحان (إدلب).

محمد الخاطر

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