مصرع شخصين جراء انفجار ببناء سكني شمال غرب إيران

طهران-سانا

لقي شخصان مصرعهما وأصيب خمسة آخرون بجروح اليوم جراء انفجار في مبنى سكني بمدينة تبريز في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وأشار رئيس قسم الطوارئ في المدينة فرزاد رحماني إلى احتمال أن يكون سبب الانفجار الذي أدى إلى انهيار المبنى هو وجود مواد كيميائية قابلة للاشتعال وتستخدم في صناعة الألعاب النارية موضحاً أن فرق الإطفاء والإنقاذ تبذل أقصى جهودها لإنقاذ أشخاص عالقين تحت الأنقاض.

ولفت رحماني إلى أن قوى الأمن تجري التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث.

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