ستولتنبرغ سيترأس البنك المركزي النرويجي بعد انتهاء مهامه الأطلسية

أوسلو-سانا

أعلنت النرويج اليوم عن تعيين الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ حاكماً للبنك المركزي النرويجي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة المالية النرويجية قولها “إن ستولتنبرغ سيتولى منصبه الجديد في نهاية العام الحالي بعد أن تنتهي ولايته في التحالف العسكري الغربي” متوقعة أن يكون تاريخ بدء عمله قرابة الأول من كانون الأول القادم.

وتقدم ستولتنبرغ وهو رئيس الوزراء ووزير المالية السابق على إيدا فولدن باشي منافسته الرئيسية ونائب رئيس البنك المركزي حالياً.

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