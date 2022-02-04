مستوطنون اسرائيليون يقتلعون عشرات الأشجار في سلفيت

القدس المحتلة-سانا

اعتدى مستوطنون اسرائيليون اليوم على أراضي الفلسطينيين في بلدتي ياسوف وكفر الديك بمدينة سلفيت بالضفة الغربية واقتلعوا عشرات الأشجار فيها.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن مستوطنين اقتحموا بلدة ياسوف وجرفوا أراضي الفلسطينيين واقتلعوا 40 شجرة زيتون كما اقتحموا منطقة أم حنون شمال بلدة كفر الديك واقتلعوا 50 شتلة عنب ورموها في مياه الصرف الصحي.

واقتحم مستوطنون في وقت سابق اليوم قرية زنوتا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية واعتدوا على الفلسطينيين وأجبروهم على مغادرة أراضيهم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency