بتكليف من الرئيس الأسد.. محافظ طرطوس يقدم العزاء بشهيد الواجب الممرض محمد ميهوب

طرطوس-سانا

بتكليف من السيد الرئيس بشار الأسد قدم محافظ طرطوس المحامي صفوان أبو سعدى واجب العزاء بشهيد الواجب الممرض محمد حامد ميهوب العامل لدى منظومة الإسعاف والطوارئ في مديرية صحة طرطوس.

ونقل محافظ طرطوس تعازي الرئيس الأسد لذوي الشهيد وأهله وزملائه وتمنياته أن يلهمهم الله الصبر والسلوان ويرحم شهيد الواجب.

بدورهم توجه ذوو الشهيد بالشكر للسيد الرئيس على هذه اللفتة الإنسانية متمنين أن يحفظه الله وينصره على أعداء سورية.

وكان الممرض ميهوب توفي بعد أن صدم صهريج ينقل مادة المازوت سيارة الإسعاف التي كان فيها مع عدد من زملائه أثناء قيامهم بمهمة إسعاف جرحى حادث سير آخر وقع أمس على أوتوستراد طرطوس-حمص ما أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص منهم الممرض ميهوب وجرح ثلاثة آخرين.

يذكر أن الممرض ميهوب من قرية الوردية التابعة لمنطقة الشيخ بدر متزوج وله ولدان وكان نموذجاً للإخلاص والتفاني في العمل.

رافق المحافظ في تقديم واجب العزاء أمين فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد حبيب حسين وقائد الشرطة العميد موسى حاصود الجاسم ورؤساء الأجهزة الأمنية بالمحافظة.

فاطمة حسين