SCS-NET
الشريط الأخباري

سلمية يتصدر مجموعته في دوري كرة السلة تحت 16 عاماً

2022-02-04

حماة-سانا

فاز فريق سلمية على محردة بنتيجة 53-31 نقطة في المباراة التي جمعتهما على أرض صالة الشهيد ناصح علواني الرياضية بحماة ضمن الجولة الأخيرة من ذهاب المجموعة الوسطى لبطولة الدوري بكرة السلة للناشئات تحت 16 عاماً.

وهذا هو الفوز الرابع على التوالي لفريق سلمية في الدوري لذا تصدر مجموعته فيما تراجع محردة إلى المركز الثاني بعد تعرضه لأول خسارة.

وفي مباراة ثانية جرت في مدينة حمص حقق فريق كفربهم فوزه الأول على حساب قطينة بنتيجة 44-39 نقطة.

وتضم المجموعة الوسطى لدوري الناشئات خمسة أندية هي سلمية ومحردة وكفربهم والنواعير وقطينة تلعب فيما بينها ذهاباً وإياباً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

فوز ناشئات النواعير على ناشئات كفربهم بدوري كرة السلة

حماة-سانا فاز النواعير على كفربهم بنتيجة 45-35 نقطة في المباراة التي جمعتهما على أرضصالة الشهيد …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved