سلمية يتصدر مجموعته في دوري كرة السلة تحت 16 عاماً

حماة-سانا

فاز فريق سلمية على محردة بنتيجة 53-31 نقطة في المباراة التي جمعتهما على أرض صالة الشهيد ناصح علواني الرياضية بحماة ضمن الجولة الأخيرة من ذهاب المجموعة الوسطى لبطولة الدوري بكرة السلة للناشئات تحت 16 عاماً.

وهذا هو الفوز الرابع على التوالي لفريق سلمية في الدوري لذا تصدر مجموعته فيما تراجع محردة إلى المركز الثاني بعد تعرضه لأول خسارة.

وفي مباراة ثانية جرت في مدينة حمص حقق فريق كفربهم فوزه الأول على حساب قطينة بنتيجة 44-39 نقطة.

وتضم المجموعة الوسطى لدوري الناشئات خمسة أندية هي سلمية ومحردة وكفربهم والنواعير وقطينة تلعب فيما بينها ذهاباً وإياباً.

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