اختتام الجولة الأولى من إياب دوري الشباب لكرة القدم

محافظات-سانا

فاز فريق جبلة على المحافظة بهدفين دون رد على أرض الملعب الصناعي بمدينة الأسد الرياضية ضمن منافسات الجولة الأولى من إياب الدوري الممتاز لكرة القدم لفئة الشباب.

وسجل لجبلة ناجي كريم في الدقيقة 21 من زمن المباراة والمقداد أحمد في الدقيقة 53.

وتعادل فريقا العربي وتشرين بهدف لمثله في مباراتهما التي أقيمت على أرض الملعب البلدي بمدينة المزرعة الرياضية بالسويداء وسجل هدف العربي كنان قطان وهدف تشرين محمد أسعد.

وفي باقي المباريات فاز الوثبة على الاتحاد بهدفين نظيفين والوحدة على الطليعة بثلاثة أهداف لهدف والنواعير على الجيش بهدف دون رد بينما انتهت مباراتا الحرية والكرامة بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف.

وبهذه النتائج رفع الوثبة رصيده إلى 31 نقطة متساوياً مع الاتحاد ثم جبلة 27 وتشرين والجيش ولكل منهما 22 نقطة والوحدة 21 نقطة والكرامة 20 نقطة والنواعير 19 نقطة بينما تجمد رصيد الطليعة عند 17 نقطة والحرية 14 نقطة وحطين 13 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الجهاد فالمحافظة والعربي لكل منهما 12 نقطة والجهاد 3 نقاط.

العربي وتشرين