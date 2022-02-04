الضفة الغربية.. إصابة عشرات الفلسطينيين باعتداءات للاحتلال

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاماً شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة (وفا) الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واعتدت على المشاركين في المظاهرة بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين بجروح والعشرات بحالات اختناق.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت القرية فجر اليوم وداهمت منازل الفلسطينيين واعتقلت شابين.

كما أصيب عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأوضحت وكالة (وفا) أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة التي خرجت قرب جبل صبيح رفضا لإقامة بؤرة استيطانية على قمته ما أدى إلى إصابة تسعة منهم بالرصاص والعشرات بحالات اختناق.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت ظهر اليوم جميع الطرق المؤدية الى جبل صبيح في بلدة بيتا لعرقلة وصول الفلسطينيين إليه.

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