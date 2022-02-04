مراسلة سانا: الجهات المعنية تمدد عملية التسوية في مدينة الكسوة بريف دمشق الجنوبي ليوم غد السبت لإتاحة الفرصة أمام الراغبين من أهالي المنطقة بالانضمام إليها ولم تمكنهم الظروف من ذلك

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
موسكو: مجموعة من سفن الإنزال الروسية وصلت مرفأ طرطوس
2022-02-04
موسكو: الطريق الوحيد لضمان الأمن في سورية هو استعادة الدولة سيطرتها على كامل أراضيها
2022-02-03
السفير خضور: سورية بذلت جهوداً كبيرة للتصدي لمحاولات الاتجار بالمخدرات ومهربيها ومصنعيها
2022-02-03
مباحثات سورية عراقية في مجال المياه وتحديات الواقع المائي
2022-02-03
الرئيس بوتين يقلد وسام الصداقة لطبيب سوري
2022-02-02
التربية تبحث تعزيز التعاون مع جامعة ماكوب الروسية
2022-02-02
مباحثات سورية إيرانية لتعزيز التعاون في المجال الصحي
2022-02-01
محليات
إصابة عامل نظافة في اللاذقية جراء صدمه من قبل سيارة أثناء عمله
2022-02-04
هطولات مطرية في أغلب المحافظات أغزرها 45 مم في مصياف
2022-02-04
متحدية إصابتها بالشلل.. سيدة تؤسس مشروعاً متناهي الصغر
2022-02-04
أجواء ماطرة في أغلب المناطق وثلجية على المرتفعات الجبلية
2022-02-04
محافظ الحسكة يدعو لتفعيل دور المنظمات الدولية وتقديم الاستجابة الأفضل للمهجرين
2022-02-03
أحدث مستجدات الجراحة التنظيرية الحشوية والبدانة خلال مؤتمر في مشفى الأسد الجامعي
2022-02-03
مجلس الوزراء: أصحاب الأعمال متناهية الصغر سيبقى دعمهم قائماً
2022-02-03
رياضة
ريال مدريد يودع كأس ملك إسبانيا
2022-02-04
مصر تفوز على الكاميرون وتتأهل لنهائي كأس الأمم الإفريقية
2022-02-03
ريال بيتيس يتأهل لنصف نهائي كأس إسبانيا
2022-02-03
فوز الطليعة على حطين في دوري كرة السلة تحت 23 عاماً
2022-02-03
الإصابة تغيب لينغليه مدافع برشلونة عن مواجهة أتلتيكو
2022-02-03
فيروزة يلتقي جرمانا في إياب دوري كرة القدم للسيدات
2022-02-03
قريباً.. انطلاق المرحلة الأولى من بطولة الدوري السوري الممتاز للكاراتيه
2022-02-03
اقتصاد
ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار
2022-02-04
سعر النفط يسجل أعلى مستوياته في 7 سنوات
2022-02-04
أسعار النفط تتجاوز 91 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ 2014
2022-02-03
أسهم أوروبا تغلق على انخفاض
2022-02-03
بمشاركة 430 شركة وطنية.. انطلاق معرض الألبسة والنسيج التصديري-فيديو
2022-02-03
تراجع أسعار النفط
2022-02-03
الفاو: الزيوت النباتية قادت ارتفاع أسعار الغذاء في شهر كانون الثاني الماضي
2022-02-03
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موسكو: مجموعة من سفن الإنزال الروسية وصلت مرفأ طرطوس
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مراسلة سانا: الجهات المعنية تمدد عملية التسوية في مدينة الكسوة بريف دمشق الجنوبي ليوم غد السبت لإتاحة الفرصة أمام الراغبين من أهالي المنطقة بالانضمام إليها ولم تمكنهم الظروف من ذلك
2022-02-04
2022-02-04
sami
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