مراسلة سانا: الجهات المعنية تمدد عملية التسوية في مدينة الكسوة بريف دمشق الجنوبي ليوم غد السبت لإتاحة الفرصة أمام الراغبين من أهالي المنطقة بالانضمام إليها ولم تمكنهم الظروف من ذلك