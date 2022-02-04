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مراسلة سانا: الجهات المعنية تمدد عملية التسوية في مدينة الكسوة بريف دمشق الجنوبي ليوم غد السبت لإتاحة الفرصة أمام الراغبين من أهالي المنطقة بالانضمام إليها ولم تمكنهم الظروف من ذلك

2022-02-04

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