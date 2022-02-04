إصابة عامل نظافة في اللاذقية جراء صدمه من قبل سيارة أثناء عمله

اللاذقية-سانا

أصيب عامل نظافة في مجلس مدينة اللاذقية بكسور عدة من جراء تعرضه لحادث سير في حي الرمل الشمالي أسعف على إثره إلى مشفى الشهيد حمزة نوفل الوطني.

وأوضح رئيس مجلس المدينة المهندس حسين زنجرلي لمراسل سانا أن العامل دهسته سيارة مسرعة أثناء عمله صباح اليوم ولاذت بالفرار حيث تم إسعافه مباشرة من قبل زملائه في العمل.

وأوضح زنجرلي أن الفريق الطبي في المشفى قدم للعامل الإسعافات المطلوبة ووضعه الصحي مستقر حالياً حيث تعرض لكسرين في ساقيه، لافتاً إلى أن المحافظة ستتابع احتياجات العامل والإجراءات الصحية المطلوبة حتى تماثله للشفاء.

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