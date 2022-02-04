لوغانسك: وسائل إعلام تعد تقارير عن عدوان روسي مزعوم على أوكرانيا

لوغانسك-سانا

كشفت إدارة الدفاع في جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد عن قيام وسائل إعلامية من ثلاث دول بينها الولايات المتحدة بإعداد تقارير مصورة مفبركة حول عدوان روسي مزعوم ضد أوكرانيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المتحدث باسم إدارة الدفاع في لوغانسك إيفان فيليبونينكو قوله للصحفيين اليوم: إن وسائل إعلام من إستونيا والولايات المتحدة وبريطانيا تعد تقارير مصورة عن عدوان مزعوم تشنه روسيا وجمهوريتا لوغانسك ودونيتسك على أوكرانيا.

وأضاف: المعلومات التي حصلت عليها استخباراتنا تشير إلى وجود ممثلي وسائل الإعلام من إستونيا والولايات المتحدة وبريطانيا في مواقع خلف اللواء 95 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأشار فيليبونينكو إلى أن قائد اللواء المذكور تلقى تعليمات بضمان سلامة وعمل فرق التصوير التي ينبغي أن تظهر للمجتمع الغربي أن هناك عدواناً من قبل روسيا والجمهوريتين الشعبيتين.

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