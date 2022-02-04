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موسكو: مجموعة من سفن الإنزال الروسية وصلت مرفأ طرطوس

2022-02-04

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم وصول مفرزة من سفن الإنزال الروسية من أسطول الشمال وأسطول بحر البلطيق إلى المركز اللوجستي للبحرية الروسية في مرفأ طرطوس.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن مفرزة من ست سفن إنزال كبيرة أكملت إبحارها حول أوروبا ووصلت إلى الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط كجزء من التدريبات التي تجريها البحرية الروسية.

وأضاف البيان إن السفن حاليا تنتظر الدخول إلى المركز اللوجستي للبحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط بميناء طرطوس للتزود بالوقود والمواد اللوجستية.

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