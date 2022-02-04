ميليشيا (قسد) تختطف 13 مدنياً في مدينة الرقة وريفها

الرقة-سانا

واصلت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي ممارساتها القمعية بحق السكان من أهالي المناطق التي تحتلها حيث شنت هذه الميليشيات منذ الليلة الماضية إلى فجر اليوم عدة مداهمات في مدينة الرقة وعين عيسى بريفها الشمالي واختطفت 13 مدنياً.

وقالت مصادر محلية لمراسل سانا إن “ميليشيا “قسد” داهمت عدداً من المنازل في مدينة الرقة واختطفت ثمانية مدنيين بينهم كبار في السن واقتادتهم إلى جهة مجهولة”.

وأضافت المصادر إن “مجموعة مسلحة من ميليشيا “قسد” داهمت أيضاً مدينة عين عيسى بالريف الشمالي بعد فرض حالة حظر تجول داخل المدينة وأقامت حواجز ضمن الشوارع الرئيسية خلال الحملة واختطفت على اثرها 5 مواطنين واقتادتهم إلى جهة مجهولة يرجح أنها معسكرات للتدريب بهدف زجهم بالقتال في صفوفها وذلك ضمن حملات التجنيد القسري التي تشنها”.

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