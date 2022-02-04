الجمعة / 4 / 02 / 2022
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
السفير خضور: سورية بذلت جهوداً كبيرة للتصدي لمحاولات الاتجار بالمخدرات ومهربيها ومصنعيها
2022-02-03
مباحثات سورية عراقية في مجال المياه وتحديات الواقع المائي
2022-02-03
الرئيس بوتين يقلد وسام الصداقة لطبيب سوري
2022-02-02
التربية تبحث تعزيز التعاون مع جامعة ماكوب الروسية
2022-02-02
مباحثات سورية إيرانية لتعزيز التعاون في المجال الصحي
2022-02-01
انتخاب 3 من الناشرين السوريين في اتحاد الناشرين العرب
2022-02-01
الخارجية الهندية: العلاقات مع سورية مبنية على أسس ثابتة
2022-01-31
محليات
أجواء ماطرة في أغلب المناطق وثلجية على المرتفعات الجبلية
2022-02-04
هطولات مطرية في أغلب المحافظات أغزرها 45 مم في مصياف بحماة
2022-02-04
خليل يدعو لتفعيل دور المنظمات الدولية وتقديم الاستجابة الأفضل للمهجرين من الأحياء الجنوبية في الحسكة
2022-02-03
أحدث مستجدات الجراحة التنظيرية الحشوية والبدانة خلال مؤتمر في مشفى الأسد الجامعي
2022-02-03
مجلس الوزراء: أصحاب الأعمال متناهية الصغر سيبقى دعمهم قائماً
2022-02-03
يوم حقلي عن الزراعة التجددية في منطقة السفيرة بحلب
2022-02-03
القبض على شبكة في اللاذقية تتعامل مع صفحات ومواقع إلكترونية مشبوهة
2022-02-03
رياضة
ريال مدريد يودع كأس ملك إسبانيا بعد هزيمته أمام بيلباو
2022-02-04
مصر تفوز على الكاميرون وتتأهل لنهائي كأس الأمم الإفريقية
2022-02-03
ريال بيتيس يتأهل لنصف نهائي كأس إسبانيا
2022-02-03
فوز الطليعة على حطين في دوري كرة السلة تحت 23 عاماً
2022-02-03
الإصابة تغيب لينغليه مدافع برشلونة عن مواجهة أتلتيكو
2022-02-03
فيروزة يلتقي جرمانا في إياب دوري كرة القدم للسيدات
2022-02-03
قريباً.. انطلاق المرحلة الأولى من بطولة الدوري السوري الممتاز للكاراتيه
2022-02-03
اقتصاد
أسعار النفط تتجاوز 91 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ 2014
2022-02-03
أسهم أوروبا تغلق على انخفاض
2022-02-03
بمشاركة 430 شركة وطنية.. انطلاق معرض الألبسة والنسيج التصديري-فيديو
2022-02-03
تراجع أسعار النفط
2022-02-03
الفاو: الزيوت النباتية قادت ارتفاع أسعار الغذاء في شهر كانون الثاني الماضي
2022-02-03
تراجع الأسهم الأوروبية
2022-02-03
إجازة استثمار جديدة لمشروع توليد بالطاقة الكهروضوئية
2022-02-03
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الصحة: تسجيل 87 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 325 حالة ووفاة 3
موسكو: الطريق الوحيد لضمان الأمن في سورية هو استعادة الدولة سيطرتها على كامل أراضيها
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مجلس الشعب يناقش آليات اتخاذ القرار الحكومي الصادر باستبعاد شرائح محددة من الدعم بحضور رئيس اللجنة الاقتصادية
بمشاركة 430 شركة وطنية.. انطلاق معرض الألبسة والنسيج التصديري-فيديو
عودة التيار الكهربائي لمركز مدينة الحسكة
السفير خضور: سورية بذلت جهوداً كبيرة للتصدي لمحاولات الاتجار بالمخدرات ومهربيها ومصنعيها
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الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون على قريتي الدردارة وباب الخير بريف الحسكة
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