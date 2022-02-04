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2022-02-04

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روسيا تسجل أكثر من 168 ألف إصابة جديدة بكورونا

موسكو-سانا سجلت روسيا 682 حالة وفاة و168201 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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