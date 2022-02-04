أجواء ماطرة في أغلب المناطق وثلجية على المرتفعات الجبلية

دمشق-سانا

يطرا انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة تمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق وتكون الهطولات المطرية غزيرة ومصحوبة بالبرق والرعد أحياناً على المناطق الساحلية مع هطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية التي تزيد على 1500 م فيما تكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها الــ 60 كم /سا في المناطق الساحلية والجنوبية والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

غداً تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح حول معدلاتها ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر على مناطق متفرقة من البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام ….