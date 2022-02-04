تشيجوف: روسيا لم تفبرك أبداً فيديوهات لتبرير مهاجمة أوكرانيا

موسكو-سانا

أكد ممثل روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف أن موسكو لم تنخرط مطلقاً في فبركة أي استفزازات تزعمها الولايات المتحدة كصنع فيديو تبرر من خلاله “غزو أوكرانيا”.

وكان عدد من وسائل الإعلام الأميركية ادعت أمس نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأميركية لم تسمهم أن روسيا فبركت “فيديو” لقوات أوكرانية تهاجم مدنيين في روسيا ودونيتسك ولوغانسك لاتخاذه كذريعة لمهاجمة أوكرانيا وعادت وزارة الدفاع الأميركية وأكدت ذلك.

ونقلت وكالة تاس عن تشيجوف قوله قي مقابلة مع شبكة سي ان ان الإخبارية الأميركية تعليقاً على هذه التقارير “إن هذه المزاعم شبيهة بالعمليات التي نفذتها دول غربية ومنظمات غير حكومية معينة في وقت سابق ضد سورية بزعم “ارتكاب الحكومة السورية هجمات كيميائية” فيما حقيقة الأمر نفذت هذه الهجمات من قبل أعدائها.. وأنا أؤكد لكم أن روسيا لا تقوم بمثل هذا النوع من التحريف لتبرير أي هجوم وليس هناك مبرر منطقي لذلك من الأساس”.

إلى ذلك قال تشيجوف إن موسكو تعتقد بأنه لا يزال هناك فرصة لحوار بناء بشأن الأمن سواء على المسار الثنائي بين موسكو والولايات المتحدة أو متعدد الأطراف مع حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وحذر المسؤول الروسي من أن العقوبات التي يهدد الغرب بفرضها على روسيا من جديد في حال “غزوها أوكرانيا” ستؤذي الناس العاديين في كل أنحاء أوروبا.

وفي سياق آخر قال تشيجوف إن روسيا وألمانيا تنويان مناقشة العديد من القضايا الثنائية خلال زيارة المستشار الألماني أولاف شولتز المقبلة إلى موسكو مضيفا إن ألمانيا شريك كبير لروسيا في أوروبا وقد بنى البلدان علاقات اقتصادية جيدة كما أن ألمانيا من الناحية السياسية تعد مشاركا فعالاً ونشيطاً في العديد من الصيغ الدولية ومن بينها رباعية النورماندي بشان أوكرانيا.