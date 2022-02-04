عاصفة شتوية عاتية تجتاح وسط وشمال شرق الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

اجتاحت عاصفة شتوية عاتية وسط وشمال شرق الولايات المتحدة مع تساقط كثيف للثلوج ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن آلاف السكان وإغلاق المدارس في ولايات عدة.

ونقلت وكالة رويترز عن “هيئة الأرصاد الجوية الوطنية” قولها إن التحذيرات الصادرة من عاصفة شتوية وثلجية تظل سارية في مناطق واسعة بالولايات المتحدة تمتد من تكساس إلى الغرب الأوسط وحتى نيو إنغلاند فيما اشارت شبكة “سي.إن.إن ” الإخبارية إلى أن أكثر من 100 مليون شخص في ما لا يقل عن 25 ولاية كانوا معنيين بتحذيرات الطقس الشتوي.

ورافق العاصفة سقوط ثلجي بغزارة على الغرب الأوسط يوم الأربعاء الماضي كما تسببت العاصفة باضطرابات كبيرة في السفر مع إلغاء أكثر من أربعة آلاف رحلة جوية حسبما أفاد موقع فلايت أوير الإلكتروني الذي يتتبع رحلات الطيران.

وتجتاح عاصفة ثلجية عاتية أجزاء من ولايات تكساس وآركنسو وكنتاكي وتنيسي.

وكان أكثر من 220 ألف منزل ونشاط تجاري في تكساس وآركنسو ومسيسبي وتنيسي دون كهرباء بعد ظهر امس حسبما ذكر موقع باور أوتدج الإلكتروني.

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