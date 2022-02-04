4 شباط 1936- إنتاج أول عنصر مشع بطريقة صناعية “الراديوم”

دمشق-سانا

3871-زلزال في كالابريا في إيطاليا يؤدي إلى مقتل 50 ألف شخص.

1789- انتخاب جورج واشنطن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

1792- إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي جورج واشنطن رئيسا للولايات المتحدة لدورة ثانية.

1861- الإعلان عن إنشاء الولايات الكونفدرالية الأمريكية في مونتغومري بألاباما بين ست ولايات منشقة عن الولايات المتحدة وذلك أثناء الحرب الأهلية الأمريكية.

1899- بداية الحرب الفليبينية الأمريكية.

1915- ألمانيا تفرض حصارا بالغواصات حول المملكة المتحدة وتعلن استهداف أي سفينة بالقرب منها وذلك في الحرب العالمية الأولى.

1936- إنتاج أول عنصر مشع بطريقة صناعية “الراديوم”.

1941- القوات البريطانية تستولي على مدينة ماووس الليبية في إطار معارك الحرب العالمية الثانية.

1942- الجيش البريطاني أثناء احتلاله لمصر يحاصر الملك فاروق في قصر عابدين ويخيره إما أن يكلف زعيم حزب الوفد مصطفى النحاس بتشكيل الحكومة أو أن يتنازل عن العرش وانتهى الحصار بتنفيذ الملك فاروق لشروط الانكليز.

1945- افتتاح مؤتمر يالطا الذي جمع بين القادة المنتصرين في الحرب العالمية الثانية جوزيف ستالين وفرانكلين روزفلت وونستون تشرشل وذلك لتحديد كيفية استسلام ألمانيا وتأسيس منظمة الأمم المتحدة.

1952- القوات الفرنسية أثناء احتلالها للمغرب تحاصر قصر الملك محمد الخامس وتجبره على اتخاذ بعض القرارات منها عزل بعض أعضاء ديوانه ورئيس جامعة القرويين في فاس.

1957- زلزال شمال شرق الصين بقوة 4ر7 على مقياس ريختر يسفر عن مصرع 10 آلاف شخص.

1976- زلزال بشمال شرق مدينة غواتيمالا بقوة 5ر7 على مقياس ريختر يؤدي إلى وفاة أكثر من 23 ألف شخص.

1980- أبو الحسن بني صدر ينصب رئيسا لإيران بعد انتخابات حصل فيها على حوالي 9ر78 من الأصوات ليكون أول رئيس لإيران بعد انتصار الثورة الإسلامية فيها عام 1979.

1999- انتخاب الجنرال هوغو تشافيز رئيسا لفنزويلا.

2003- جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية تغير اسمها رسميا إلى جمهورية صربيا والجبل الأسود وتتخذ دستورا جديدا.

2004- إطلاق موقع شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك.

2014- استقاله بيل غيتس من منصبه كرئيس مجلس إدارة مجموعة مايكروسوفت.

2015- مقتل ما لا يقل عن 35 شخصا في حادث تحطم طائرة رحلة خطوط ترانس آسيا 235 وذلك بعد دقائق من إقلاعها من مطار تايبيه سونغشان في تايوان.

من مواليد هذا اليوم..

1897- لودفيغ إيرهارت مستشار ألمانيا الغربية.

1902- تشارلز لندبرغ.. مهندس طيار أمريكي وهو أول من عبر المحيط الأطلسي بطائرة.

من وفيات هذا اليوم..

1774- شارل ماري دو لا كوندامين.. جغرافي ورياضي من فرنسا.

1928-هندريك أنتون لورنتس.. عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1902.

أعياد ومناسبات..

اليوم العالمي للسرطان.

عيد الاستقلال في سريلانكا.