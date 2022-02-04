خليل يدعو إلى تفعيل دور المنظمات الدولية وتقديم الاستجابة الأفضل للمهجرين من الأحياء الجنوبية في مدينة الحسكة

الحسكة-سانا

دعا محافظ الحسكة غسان خليل إلى تفعيل دور المنظمات الدولية وتقديم الاستجابة الأفضل للمواطنين المهجرين من الأحياء الجنوبية في مدينة الحسكة جراء قصف الاحتلال الأمريكي وميليشيا “قسد” للمنطقة بذريعة ملاحقة هاربين من سجن الثانوية الصناعية.

وأشار خليل خلال لقائه مكاتب المنظمات الدولية العاملة في المحافظة إلى عدم فاعلية وضعف دور هذه المنظمات أثناء النزوح الأخير للأهالي من الأحياء الجنوبية في المدينة لافتاً إلى ضرورة تدخلها والكشف على الأضرار التي طالت منازل المواطنين والأبنية الحكومية جراء استهدافها بشكل ممنهج من قوات الاحتلال الأمريكي وميليشيا “قسد” المرتبطة به وذلك بالتنسيق مع اللجنة الفرعية للإغاثة بغية العمل على إعادة المواطنين إلى منازلهم وترميم الكليات ليعود الطلاب إلى جامعاتهم.

وبين محافظ الحسكة أن الجهات الحكومية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والمجتمع الأهلي قدمت كل الخدمات للأسر النازحة وتم استيعابها ضمن مراكز الإيواء وتأمين كل ما يخفف معاناة النزوح.

وتعرضت الأحياء الجنوبية لمدينة الحسكة لقصف ممنهج من طائرات الاحتلال الأمريكي خلال الأيام الماضية طال عدداً من المباني الجامعية والخدمية ومنازل الأهالي والبنية التحتية بذريعة ملاحقة فارين من السجن الذي تديره ميليشيا “قسد” بالتعاون مع قوات الاحتلال.