بوتين: تصرفات سلطات كييف تتناقض مع اتفاقات مينسك

موسكو-سانا

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصريحات وتصرفات السلطات الحاكمة في كييف مبينا أنها تتناقض مع اتفاقات مينسك.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الكرملين قوله في بيان اليوم إن بوتين أجرى مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مكالمة هاتفية بمبادرة من الأخير حيث بحثا تطورات الأوضاع حول أوكرانيا والقضايا المتعلقة بالمبادرة الروسية لوضع ضمانات قانونية طويلة الأمد لأمن الاتحاد الروسي.

وأشار الكرملين إلى أن الجانبين “تبادلا التقييمات للأوضاع الراهنة بما في ذلك على خلفية الاتصالات الأخيرة مع عدد من الشركاء الدوليين وفي سياق رئاسة فرنسا لمجلس الاتحاد الأوروبي”.

وحسب البيان “لفت بوتين من جديد الاهتمام إلى التصريحات والتصرفات المستفزة للسلطات في كييف والتي تتناقض مع اتفاقات مينسك”.

وهذه المكالمة هي الثالثة خلال أسبوع بين الرئيسين الروسي والفرنسي وتأتي على خلفية توتر متزايد في شرق أوروبا بسبب الادعاءات الغربية حول استعدادات روسيا لشن عملية عسكرية محتملة ضد أوكرانيا وكذلك المناقشات بشأن ملف الضمانات الأمنية التي ترتكز على مطالبة موسكو بوقف توسع الناتو شرقا.