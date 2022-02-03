مناقشة أحدث مستجدات الجراحة التنظيرية الحشوية والبدانة في مشفى الأسد الجامعي

دمشق-سانا

أحدث مستجدات الجراحة التنظيرية الحشوية وجراحة البدانة استعرضها وناقشها المشاركون في المؤتمر العلمي الذي نظمته اليوم الرابطة السورية للجراحة التنظيرية الحشوية في مشفى الأسد الجامعي بدمشق.

وتركزت المحاضرات على عدة محاور أبرزها دور الجراحة التنظيرية في رضوض البطن وتدبير النزف في سياق عمليات البدانة والاعتبارات الأخلاقية للجراحة التنظيرية وتدبير خراجات الكبد والكيسات البنكرياسية بالتنظير ومعالجة التهاب المرارة الحاد بالجراحة التنظيرية وخصوصيات عمليات جراحة البدانة ومبادئ ممارستها.

وفي كلمة له خلال المؤتمر لفت الدكتور عبد الغني الشلبي رئيس الرابطة السورية للجراحة التنظيرية الحشوية إلى أهمية المؤتمر من ناحية تبادل الخبرات والنشاطات بين الاختصاصيين لمواكبة المهارات العالمية مبيناً أن الجراحة التنظيرية تطورت بشكل متسارع ومذهل بسبب تطور أدواتها من جهة وتطور الخبرات والمهارات من جهة أخرى وآخرها الوصول إلى مرحلة الجراحة بالروبوت عن قرب أو عن بعد.

بدوره الدكتور فهد الشريباتي عميد كلية الطب البشري بجامعة البعث ومسؤول الروابط في نقابة الأطباء لفت إلى استعداد النقابة الكامل لدعم أي نشاط علمي تقوم به الروابط العلمية التخصصية من أجل تبادل الخبرات مع المحيط العربي والدولي وتلبية متطلباتها في سبيل ذلك.

بدوره بين الدكتور أحمد نسيب عرقسوسي استشاري الجراحة الصدرية والعامة أن الجراحة التنظيرية آمنة وفعالة وفترة استشفائها قصيرة مقارنة مع الجراحات المفتوحة وتضمن عودة سريعة للمرضى إلى عملهم.

الدكتور عبد الرحمن حمادية أستاذ مساعد في كلية الطب بجامعة دمشق وأخصائي في الجراحة العامة وجراحة البدانة أشار إلى أن جراحة البدانة من الجراحات الحديثة والتي يزداد يومياً فيها عدد العمليات الجراحية بشكل كبير وهذه العمليات تعتبر أحد أكثر العمليات إجراء في سورية وبنتائج ممتازة تضاهي تماماً النتائج في أحدث المراكز الطبية في العالم ودون اختلاطات كبرى وأصبحت من الجراحات الآمنة والمرغوبة من قبل المرضى.

الدكتور مراد نيازي أخصائي في جراحة البدانة تحدث في محاضرته عن جراحة البدانة في سياق تشمع الكبد ودور العمليات الجراحية في الحد من تطور بعض الأمراض الخطيرة في جسم الإنسان مثل الداء السكري ونوه بتطور الجراحة التنظيرية في سورية وقال “إن سورية لا تزال حتى الآن بقعة جذابة جداً للسياحة الطبية لوجود الكفاءات الطبية المتميزة فيها”.

ورافق المؤتمر معرض لأحدث التجهيزات والأدوات الطبية المستخدمة في الجراحة التنظيرية وأحدث المستحضرات الدوائية في هذا المجال.

هيلانه الهندي

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