شويغو:إنشاء منظومة دفاعية متكاملة بين روسيا وبيلاروس تكلل بالنجاح

موسكو-سانا

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن الجهود الرامية إلى إنشاء منظومة دفاعية متكاملة بين روسيا وبيلاروس تكللت بالنجاح.

ونقل موقع روسيا اليوم عن شويغو قوله أثناء اجتماع عقده في مينسك مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن “روسيا تثمن حزم بيلاروسيا في مواجهة النهج التخريبي الغربي” مشدداً على أهمية إنشاء مجال دفاعي موحد ضمن حدود دولة الاتحاد بين البلدين.

ولفت شويغو إلى أن عملية حفظ السلام الأخيرة التي نفذتها منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان أظهرت بوضوح مستوى التعاون المتطور بين البلدين وسعيهما إلى مساعدة حلفائهما على نحو سريع وفعال.