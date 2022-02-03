يوم حقلي عن الزراعة التجددية في منطقة السفيرة بحلب

حلب- سانا

ضمن مشروع التنمية الريفية وبمشاركة 14 مزارعاً نفذت مديرية الزراعة في محافظة حلب بالتشاركية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوماً حقلياً عن الزراعة التجددية في منطقة السفيرة بريف المحافظة تم خلاله عرض خمس تجارب وتقنيات عن الزراعة التجددية منها تجربة الأحواض وخل الخشب والكومبوست والسماد السائل.

وأوضح المهندس جورج عازار معاون مدير زراعة حلب في تصريح لمراسلة سانا أن الزراعة التجددية تساهم في زيادة خصوبة التربة وكيفية الحصول على منتج زراعي خال من أثار المبيدات وذات مواصفات جيدة والاعتماد على الأعداء الحيوية وعدم استخدام الأسمدة الكيميائية وحراثة التربة بشكل جائر.

ولفت عازار إلى أنه تم تنفيذ تجارب في منطقة السفيرة على عدد من الخضراوات الشتوية وسيتم لاحقاً تنفيذها في باقي أرياف حلب نظراً لأهميتها في تحسين المنتج الزراعي وتخفيف تكاليف الإنتاج إضافة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية من مياه وتربة ونفايات لا عضوية.

بدوره بين الدكتور علاء يوسف رئيس دائرة الإرشاد الزراعي في المديرية أنه يتم العمل على نشر كل التقنيات ونقلها من البحوث العلمية الزراعية إلى الفلاحين بشكل مباشر من خلال توزيع نشرات وعقد ندوات زراعية وتنفيذ أيام حقلية لنقل كل الأفكار والمعلومات إليهم وتوزيع البروشورات من قبل المرشدين الزراعيين الموجودين في الوحدات الإرشادية الموزعة في الأرياف كافة.

من جانبها أشارت بدور منصور رئيسة دائرة الإنتاج العضوي في المديرية إلى أنه تم تعريف المزارعين بمفهوم الزراعة التجددية والحصول على منتج زراعي نظيف وكيفية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على التربة إضافة إلى تنفيذ تجارب ناجحة وذلك باستخدام مواد ذات تكلفة بسيطة ومتوافرة في مزارعهم بديلاً عن الأسمدة والمبيدات الكيميائية وتخفيف الأعباء المادية عن المزارعين نظراً لارتفاع أسعارها.

بريوان محمد

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