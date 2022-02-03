زراعة درعا.. توزيع خمس غراس حراجية لكل أسرة

درعا-سانا

أطلقت دائرة الحراج في مديرية الزراعة بمحافظة درعا اليوم مبادرة لتوزيع خمس غراس حراجية لكل أسرة مجاناً تماشياً مع تعليمات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في هذا المجال.

وأشار المهندس جميل العبد الله رئيس دائرة الحراج في مديرية الزراعة لمراسل سانا إلى توافر عدد كاف من الغراس من أصناف السرو والنخيل والدفلة والاذردخت واللغستروم والاكاسيا والفلفل الكاذب وغيرها مبيناً أن التوزيع يتم وفق جداول تنظمها الوحدات الإدارية بأسماء الراغبين لاستجرار الكميات بشكل جماعي.

وأوضح العبد الله أن الهدف من هذه المبادرة إعادة ترميم الغطاء النباتي الذي طاله العبث والتحطيب خلال السنوات الماضية ونظراً للأهمية البيئية والاقتصادية الكبيرة.