فيروزة يلتقي جرمانا في إياب دوري كرة القدم للسيدات

حمص-سانا

يلتقي نادي فيروزة مع جرمانا غداً على أرض ملعب كفرعايا بحمص في افتتاح مرحلة الإياب من دوري كرة القدم للسيدات.

رئيس نادي فيروزة فادي غرير قال في تصريح لـ سانا” إن فريقه خضع لفترة تدريبية مكثفة قبل انطلاق مرحلة الإياب لمواصلة النتائج الإيجابية التي حققها في مرحلة الذهاب والتي وضعته في الصدارة مشيراً إلى طموح اللاعبات الكبير بالمنافسة على لقب البطولة.

ويتصدر فيروزة ترتيب الفرق قبل انطلاق الإياب برصيد 19 نقطة يليه الوحدة 16 نقطة ثم العربي 12 نقطة والخابور 11 نقطة وجرمانا 10 نقاط ومحافظة حمص 7 نقاط وعامودا 5 نقاط وأخيراً عمال السويداء دون نقاط.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency