سميريكوف يحذر من النشاطات الإرهابية ضمن دول منظمة الأمن الجماعي

موسكو-سانا

حذر نائب الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي فاليري سميريكوف من سعي التنظيمات الإرهابية لتكثيف أنشطتها الدعائية الرامية لتجنيد عناصر جديدة لصالحها وتشكيل خلايا إرهابية نائمة في دول المنظمة.

ونقلت وكالة تاس عن سميريكوف قوله في كلمة أمام منتدى المعلومات 2022 اليوم تم نشرها على موقع المنظمة الإلكتروني: إن المنظمات الإرهابية والمتطرفة الدولية تعمل حثيثاً على تعزيز حملتها الدعائية وأنشطة التجنيد وخلق خلايا نائمة سرية في الدول الأعضاء وتوريط شبابنا في أنشطة وأعمال غير قانونية حيث تستخدم الفرص التي تقدمها شركات الإنترنت العالمية لنشر معلومات زائفة وتنظيم أعمال غير قانونية.

وأوضح سميريكوف أن قوى التدمير المتمركزة خارج نطاق مسؤولية منظمة معاهدة الأمن الجماعي وداخلها تسعى للاستفادة واستغلال الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية في بلدان المنظمة كما أنها تحرض وتصعد الصراعات العرقية والدينية وتتلاعب بالمعلومات.

وأضاف: إن وكالات ومنظمات الاستخبارات الأجنبية من جانبها تواصل أنشطتها الاستخباراتية وأنواعا أخرى من الانشطة مستخدمة عملاءها في المؤسسات الوطنية العامة وكذلك أفراداً من بلدان منظمة معاهد الأمن الجماعي.

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